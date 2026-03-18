РПЛ перенесла начало матча 24-го тура «Акрон» — «Динамо»

РПЛ в соцсетях объявила об изменении времени начала матча 24-го тура «Акрон» — «Динамо».

По согласованию с основным вещателем игра начнется на 15 минут позже — в 17:15 мск. Ранее она должна была стартовать в 17:00.

Встреча пройдет в понедельник, 13 апреля, в Самаре.

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