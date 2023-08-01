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Судейство

Сегодня, 18:05

Мажич оценил уровень судейства на старте сезона: «Не могу сказать, что мы довольны»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Милорад Мажич.
Фото РФС

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич в интервью «СЭ» оценил уровень работы арбитров в начале сезона-2023/24.

«Не могу сказать, что мы довольны, так как случай в Грозном накладывает серьезный отпечаток и затмевает все позитивные матчи, в которых судьи были незаметны. Но если все-таки попытаться абстрагироваться от данной встречи, то мы видели значительное количество правильных решений. Это то, что воодушевляет нас, потому что мы находимся в самом начале сезона, впереди еще очень долгий путь и много работы», — сказал Мажич «СЭ».

В департаменте судейства РФС заявили, что главный арбитр встречи Владислав Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти.

Полное интервью Милорада Мажича «СЭ» здесь

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РФС
Милорад Мажич
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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