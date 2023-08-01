Медведев рассказал, почему «Зенит» не объявил об уходе Малкома
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему клуб все еще не объявил о переходе бразильского полузащитника Малкома в «Аль-Хиляль».
— Почему «Зенит» до сих пор не объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль»?
— Саудовцы должны сегодня перевести деньги. Как только мы деньги получим, мы выдадим трансферную карту.
В среду, 26 июля, «Аль-Хиляль» объявил о том, что подписал с нападающим «Зенита» Малкомом контракт до 2027 года.
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|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
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|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
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|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
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|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
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|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
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|2-6
|0
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|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0
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