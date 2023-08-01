Медведев рассказал, почему «Зенит» не объявил об уходе Малкома

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему клуб все еще не объявил о переходе бразильского полузащитника Малкома в «Аль-Хиляль».

— Почему «Зенит» до сих пор не объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль»?

— Саудовцы должны сегодня перевести деньги. Как только мы деньги получим, мы выдадим трансферную карту.

В среду, 26 июля, «Аль-Хиляль» объявил о том, что подписал с нападающим «Зенита» Малкомом контракт до 2027 года.