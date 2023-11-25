Гладилин заявил, что белая форма не доставила проблем «Спартаку» в снежную погоду

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о победе красно-белых над «Балтикой» в матче 16-го тура РПЛ (2:0).

«Сегодня «Спартак» проявил себя как команда, я даже не могу выделить кого-то индивидуально. Ребята приехали, чтобы победить. Это и случилось. Матч, конечно же, был очень боевым и сложным. На поле было очень много борьбы, расслабляться нельзя было ни на секунду. Стоило ли «Спартаку» сыграть в красных футболках? Нет, это никак не повлияло бы на ход игры, в команде собраны профессионалы и снег не помешал игрокам друг с другом комбинировать. Проблем в этом плане не было совершенно. Стоит отдать должное «Балтике», которая проигрывать не хотела и билась до последней секунды», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 14-й строчке (11). У команды 5 матчей без побед.