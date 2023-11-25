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25 ноября, 23:54

Бушманов считает, что Джикии не стоит покидать «Спартак»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о капитане московской команды Георгии Джикии.

«Если говорить про Джикию, то стоит ли ему выходить на поле или нет, это решает главный тренер. Сейчас в центре обороны играют Бабич и Дуарте, команда набирает очки. Как правило, в таких ситуациях тренер не меняет состав, особенно в обороне», — приводит Metaratings.ru слова Бушманова.

Также он ответил, нужно ли Джикии уходить из «Спартака».

«В футболе быстро все меняется. Сегодня такая ситуация, что будет завтра — никто не знает. Поэтому я думаю, что не стоит. В любом случае, Джикия сам вместе с клубом потом определит свое будущее», — добавил специалист.

25 ноября «Спартак» обыграл «Балтику» в матче 16-го тура РПЛ со счетом 2:0, Джикия провел игру на скамейке запасных. В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 6 матчах чемпионата России. В стартовом составе он появился 5 раз.

Источник: https://metaratings.ru/news/bushmanov-schitaet-chto-dzhikii-ne-stoit-ukhodit-iz-spartaka-309179/
Георгий Джикия
Евгений Бушманов
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
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 - : -
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Рубин – Факел
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