Бушманов считает, что Джикии не стоит покидать «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о капитане московской команды Георгии Джикии.

«Если говорить про Джикию, то стоит ли ему выходить на поле или нет, это решает главный тренер. Сейчас в центре обороны играют Бабич и Дуарте, команда набирает очки. Как правило, в таких ситуациях тренер не меняет состав, особенно в обороне», — приводит Metaratings.ru слова Бушманова.

Также он ответил, нужно ли Джикии уходить из «Спартака».

«В футболе быстро все меняется. Сегодня такая ситуация, что будет завтра — никто не знает. Поэтому я думаю, что не стоит. В любом случае, Джикия сам вместе с клубом потом определит свое будущее», — добавил специалист.

25 ноября «Спартак» обыграл «Балтику» в матче 16-го тура РПЛ со счетом 2:0, Джикия провел игру на скамейке запасных. В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 6 матчах чемпионата России. В стартовом составе он появился 5 раз.