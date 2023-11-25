Деменко: «Спартак» возвращается — команда показывает игру, показывает мысль»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал победу красно-белых в гостевом матче против «Балтики» в рамках 16-го тура РПЛ (2:0). По его мнению, игра московской команды налаживается.

«Спартак» возвращается, и мы это видим. Команда сейчас показывает игру, показывает мысль. И очень важно, что мы видим коллектив. Стал ярче выглядеть Соболев. Какие-то моменты, видимо, пошли на пользу команде. Теперь «Спартак» поднимается по таблице, и видно, что команда очень хочет бороться за лучшие места. Абаскаль в какой-то степени определился со своей схемой и игрой. Конкуренция в составе есть. Замены безболезненно проходят. И схемы уже Абаскаль подобрал под соперников. Но стоит отметить, что «Балтика» — это команда уровнем ниже, несмотря на ее боевой характер, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 14-й строчке (11). У команды 5 матчей без побед.