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25 ноября, 23:45

Деменко: «Спартак» возвращается — команда показывает игру, показывает мысль»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал победу красно-белых в гостевом матче против «Балтики» в рамках 16-го тура РПЛ (2:0). По его мнению, игра московской команды налаживается.

«Спартак» возвращается, и мы это видим. Команда сейчас показывает игру, показывает мысль. И очень важно, что мы видим коллектив. Стал ярче выглядеть Соболев. Какие-то моменты, видимо, пошли на пользу команде. Теперь «Спартак» поднимается по таблице, и видно, что команда очень хочет бороться за лучшие места. Абаскаль в какой-то степени определился со своей схемой и игрой. Конкуренция в составе есть. Замены безболезненно проходят. И схемы уже Абаскаль подобрал под соперников. Но стоит отметить, что «Балтика» — это команда уровнем ниже, несмотря на ее боевой характер, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 14-й строчке (11). У команды 5 матчей без побед.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005474491_demenko_spartak_pokazyivaet_igru_pokazyivaet_myisl_i_ochen_vajno_chto_myi_vidim_kollektiv
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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Спартак

 12 1 3
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