Гладилин рассказал, почему Бальде не попадает в стартовый состав «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин объяснил, почему нападающий Кейта Бальде не попадает в стартовый состав красно-белых.

«Там все в порядке, в «Спартаке» большая конкуренция, и это хорошо, что иностранец сидит на лавке. Значит, ему надо готовиться, а он думал, что приехал сюда и будет сразу играть в составе. Наши ребята очень хорошо выглядят и не дают ему играть. А тренер поступает объективно, независим ни от каких трансферных целей. Считаю, что Абаскаль правильно поступает, кто сильнее, тот и должен играть», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гладилина.

Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года на правах свободного агента. За это время он провел в составе московской команды 3 матча.