Гисдоль стал пятым тренером «Локомотива», который начал с ничьей

Маркус Гисдоль — 16-й главный тренер «Локомотива» в высшем российском дивизионе.

На последних секундах дебютной игры немец избежал поражения от «Рубина» благодаря голу Рифата Жемалетдинова и присоединился к группе из четырех тренеров, начавших работу с железнодорожниками с ничьей.

Со счетом 2:2 завершилась первая игра «Локо» под руководством Леонида Кучука, Владимир Эштреков и Олег Пашинин стартовали с 1:1, Анатолий Бышовец с 0:0.

Кстати, из тренеров, которые дебютировали на выезде, добиться успеха получилось только Славена Билича, Бышовец, Кучук, Пашинин и Гисдоль набрали по одному очку, а Долматов и Черевченко уступили.

Первые матчи тренеров во главе «Локомотива» в чемпионате России

Дата Тренер Соперник Голы 03.04.1992 Юрий Семин Океан (д) — 2:1 Рычков, Подпалый — Гарин 23.04.2005 Владимир Эштреков Амкар (д) — 1:1 Измайлов — Парамонов 19.03.2006 Славолюб Муслин Кр.Советов (д) — 0:1 Лонгевка 22.10.2006 Олег Долматов Зенит (г) — 1:4 О'Коннор — Хаген, Аршавин, Денисов, Спивак 11.03.2007 Анатолий Бышовец Кубань (г) — 0:0 - 16.03.2008 Рашид Рахимов Рубин (д) — 0:1 Шаронов 03.05.2009 Владимир Маминов Спартак Нч (д) — 1:0 Дуймович 12.03.2011 Юрий Красножан Динамо (д) — 3:2 Дюрица, Бурлак, Торбинский — Самедов, Кураньи 24.07.2011 Жозе Коусейру Амкар (д) — 4:0 Лоськов, Глушаков, Сычев, Минченков 20.07.2012 Славен Билич Мордовия (г) — 3:2 Торбинский, Оздоев, Чорлука — Панченко, Осипов 14.07.2013 Леонид Кучук Анжи (г) — 2:2 Н'Дой, Павлюченко — Это'О, Траоре 21.09.2014 Игорь Черевченко ЦСКА (г) — 0:1 Муса 18.10.2014 Миодраг Божович Терек (д) — 2:1 Ньясс, Павлюченко — Ньясс, в свои ворота 14.08.2016 Олег Пашинин Терек (г) — 1:1 Шкулетич — Иванов 21.06.2020 Марко Николич Оренбург (д) — 1:0 Ал.Миранчук 16.10.2021 Маркус Гисдоль Рубин (г) — 2:2 Смолов, Жемалетдинов — Дрейер, Онугха

Итого: +7=5-4, мячи 23-19.