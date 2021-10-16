Гисдоль стал пятым тренером «Локомотива», который начал с ничьей
Маркус Гисдоль — 16-й главный тренер «Локомотива» в высшем российском дивизионе.
На последних секундах дебютной игры немец избежал поражения от «Рубина» благодаря голу Рифата Жемалетдинова и присоединился к группе из четырех тренеров, начавших работу с железнодорожниками с ничьей.
Со счетом 2:2 завершилась первая игра «Локо» под руководством Леонида Кучука, Владимир Эштреков и Олег Пашинин стартовали с 1:1, Анатолий Бышовец с 0:0.
Кстати, из тренеров, которые дебютировали на выезде, добиться успеха получилось только Славена Билича, Бышовец, Кучук, Пашинин и Гисдоль набрали по одному очку, а Долматов и Черевченко уступили.
Первые матчи тренеров во главе «Локомотива» в чемпионате России
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Голы
|
03.04.1992
|
Юрий Семин
|
Океан (д) — 2:1
|
Рычков, Подпалый — Гарин
|
23.04.2005
|
Владимир Эштреков
|
Амкар (д) — 1:1
|
Измайлов — Парамонов
|
19.03.2006
|
Славолюб Муслин
|
Кр.Советов (д) — 0:1
|
Лонгевка
|
22.10.2006
|
Олег Долматов
|
Зенит (г) — 1:4
|
О'Коннор — Хаген, Аршавин, Денисов, Спивак
|
11.03.2007
|
Анатолий Бышовец
|
Кубань (г) — 0:0
|
-
|
16.03.2008
|
Рашид Рахимов
|
Рубин (д) — 0:1
|
Шаронов
|
03.05.2009
|
Владимир Маминов
|
Спартак Нч (д) — 1:0
|
Дуймович
|
12.03.2011
|
Юрий Красножан
|
Динамо (д) — 3:2
|
Дюрица, Бурлак, Торбинский — Самедов, Кураньи
|
24.07.2011
|
Жозе Коусейру
|
Амкар (д) — 4:0
|
Лоськов, Глушаков, Сычев, Минченков
|
20.07.2012
|
Славен Билич
|
Мордовия (г) — 3:2
|
Торбинский, Оздоев, Чорлука — Панченко, Осипов
|
14.07.2013
|
Леонид Кучук
|
Анжи (г) — 2:2
|
Н'Дой, Павлюченко — Это'О, Траоре
|
21.09.2014
|
Игорь Черевченко
|
ЦСКА (г) — 0:1
|
Муса
|
18.10.2014
|
Миодраг Божович
|
Терек (д) — 2:1
|
Ньясс, Павлюченко — Ньясс, в свои ворота
|
14.08.2016
|
Олег Пашинин
|
Терек (г) — 1:1
|
Шкулетич — Иванов
|
21.06.2020
|
Марко Николич
|
Оренбург (д) — 1:0
|
Ал.Миранчук
|
16.10.2021
|
Маркус Гисдоль
|
Рубин (г) — 2:2
|
Смолов, Жемалетдинов — Дрейер, Онугха
Итого: +7=5-4, мячи 23-19.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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