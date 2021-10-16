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Гисдоль стал пятым тренером «Локомотива», который начал с ничьей

19:11
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Маркус Гисдоль — 16-й главный тренер «Локомотива» в высшем российском дивизионе.

На последних секундах дебютной игры немец избежал поражения от «Рубина» благодаря голу Рифата Жемалетдинова и присоединился к группе из четырех тренеров, начавших работу с железнодорожниками с ничьей.

Со счетом 2:2 завершилась первая игра «Локо» под руководством Леонида Кучука, Владимир Эштреков и Олег Пашинин стартовали с 1:1, Анатолий Бышовец с 0:0.

Кстати, из тренеров, которые дебютировали на выезде, добиться успеха получилось только Славена Билича, Бышовец, Кучук, Пашинин и Гисдоль набрали по одному очку, а Долматов и Черевченко уступили.

Первые матчи тренеров во главе «Локомотива» в чемпионате России

Дата

Тренер

Соперник

Голы

03.04.1992

Юрий Семин

Океан (д) — 2:1

Рычков, Подпалый — Гарин

23.04.2005

Владимир Эштреков

Амкар (д) — 1:1

Измайлов — Парамонов

19.03.2006

Славолюб Муслин

Кр.Советов (д) — 0:1

Лонгевка

22.10.2006

Олег Долматов

Зенит (г) — 1:4

О'Коннор — Хаген, Аршавин, Денисов, Спивак

11.03.2007

Анатолий Бышовец

Кубань (г) — 0:0

-

16.03.2008

Рашид Рахимов

Рубин (д) — 0:1

Шаронов

03.05.2009

Владимир Маминов

Спартак Нч (д) — 1:0

Дуймович

12.03.2011

Юрий Красножан

Динамо (д) — 3:2

Дюрица, Бурлак, Торбинский — Самедов, Кураньи

24.07.2011

Жозе Коусейру

Амкар (д) — 4:0

Лоськов, Глушаков, Сычев, Минченков

20.07.2012

Славен Билич

Мордовия (г) — 3:2

Торбинский, Оздоев, Чорлука — Панченко, Осипов

14.07.2013

Леонид Кучук

Анжи (г) — 2:2

Н'Дой, Павлюченко — Это'О, Траоре

21.09.2014

Игорь Черевченко

ЦСКА (г) — 0:1

Муса

18.10.2014

Миодраг Божович

Терек (д) — 2:1

Ньясс, Павлюченко — Ньясс, в свои ворота

14.08.2016

Олег Пашинин

Терек (г) — 1:1

Шкулетич — Иванов

21.06.2020

Марко Николич

Оренбург (д) — 1:0

Ал.Миранчук

16.10.2021

Маркус Гисдоль

Рубин (г) — 2:2

Смолов, Жемалетдинов — Дрейер, Онугха

Итого: +7=5-4, мячи 23-19.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Динамо 2
2-й тайм

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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