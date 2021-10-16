Слуцкий о ничьей с «Локомотивом»: «На моей памяти впервые так бездарно пропускается гол на последних секундах»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий остался разочарован игрой своей команды в концовке матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:2).
— Нечего комментировать, кроме последних 30 секунд. На моей памяти в первый раз так бездарно пропускается мяч в компенсированное время. У меня нет объяснения, почему так произошло, почему пошла передача назад и был такой вынос. Я не могу логически объяснить действия, которые и объяснять не надо.
На 90+3-й минуте встречи полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов воспользовался ошибкой «Рубина» при вводе мяча в игру и сравнял счет ударом из-за пределов штрафной.
«Рубин» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками в 11 матчах.
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