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Сегодня, 14:07

Мостовой — об извинениях Абаскаля: «Мне вообще все равно»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на извинения главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за удаление в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Мне вообще все равно, кто там принес, а кто не принес извинения. То приносят извинения, то приезжают учиться, то пятое-десятое. По эпизоду двоякое впечатление. И Бериша не прав, и Абаскаль. Есть же правила. Красную и желтую дали справедливо. Я все это спустил на эмоции. В футболе знаете какие эмоции бывают, можно себя не только не сдержать. Я не критикую. За свою жизнь я что только не видел в футболе» — сказал Мостовой «СЭ».

В протоколе матча главный арбитр Евгений Кукуляк назвал причиной удаления Абаскаля агрессивное поведение и «физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры». В соответствии с регламентом тренеру грозит дисквалификация на срок до 4 матчей.

КДК РФС рассмотрит действия Абаскаля, испанец приглашен на ближайшее заседание комитета.

Александр Мостовой
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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