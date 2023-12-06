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Источник: стали известны условия продления аренды Фукса из ЦСКА в «Атлетико Минейро»

Стали известны условия продления аренды Фукса из ЦСКА в «Атлетико Минейро»
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бруно Фукс.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны условия продления аренды защитника ЦСКА Бруно Фукса в «Атлетико Минейро», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

6 декабря ЦСКА объявил о продлении аренды 24-летнего бразильца до декабря 2024 года.

По информации источника, стоимость аренды составит 400 тысяч долларов. Бразильский клуб должен будет выкупить защитника, если он сыграет 50 процентов матчей. ЦСКА получит 20 процентов от его будущей перепродажи.

Фукс на правах аренды выступает за «Атлетико Минейро» с декабря прошлого года. В текущем сезоне он провел 23 матча за команду во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://t.me/karpinside/29767
Бруно Фукс
Футбол
ФК Атлетико Минейро
ФК ЦСКА (Москва)
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1
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2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
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 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
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 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
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