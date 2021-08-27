Капитан «Химок» Денис Глушаков подвел итоги матча 6-го тура Тинькофф чемпионата России против «Нижнего Новгорода» (1:1).

— Есть такое ощущение. Мы теряем очки. В первом тайме «не доехали» на матч. Во втором тайме корректировки были, в раздевалке поговорили и прибавили — другая команда вышла на второй тайм. Но все равно не дожали, не забили свои моменты, — приводит слова Глушакова сайт «Химок».

— Ближе к концу матча было ощущение, что не хватало сил.

— Реализация моментов было безобразная сегодня. Были эпизоды, когда надо было забивать. Штанга в первом тайме, во втором моменты у наших нападающих. Сложно говорить по горячим следам. Надо посмотреть, разобрать этот матч и не выходить так в первом тайме, как сегодня мы вышли. Если так будем начинать матчи, нам будет сложно, конечно.

— Что еще вам нужно сделать, чтобы вернуться в сборную?

— Это не ко мне вопрос. А к главному тренеру сборной. Я делаю все возможное, так что мне тяжело сказать. Есть эксперты и уважаемые люди. Немного персонально Олег Романцев отмечал. Мне их мнение важнее, чем мнение журналистов. Мое дело — тренироваться и работать, а выбор — за тренером. Поеду — не поеду в сборную. Только удачи нашим ребятам могу пожелать.