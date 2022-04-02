Изидор повторил рекорд чемпионатов России. Чем ответит Языджи?
Вильсон Изидор, зимой перешедший в «Локомотив» из «Монако», принес железнодорожникам победу над «Спартаком» (1:0) и стал четвертым игроком, которому удалось отличиться в первых четырех играх чемпионата России. Ранее аналогичный старт удавался только Олегу Гарину из «Океана» в 1992 году Андрею Штолцерсу из «Спартака» в 2000-м и Юсуфу Языджи из ЦСКА две недели назад. Правда, в случае гола турецкого легионера в ворота «Урала» в воскресном матче француз снова окажется в положении отыгрывающегося.
Футболисты, которые забивали минимум в трех дебютных матчах чемпионата России
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Серия
|
1992
|
Олег Гарин
|
Океан
|
Локомотив (г) — 1:2, Спартак Вл (д) — 2:1, Динамо Ст (д) — 2:0, Факел (г) — 1:0
|
4
|
2000
|
Андрей Штолцерс
|
Спартак
|
Локомотив (г) — 2:3, Кр.Советов (д) — 1:2, ЦСКА (г) — 1:2, Сатурн (д) — 3:0
|
4
|
2021/22
|
Юсуф Языджи
|
ЦСКА
|
Спартак (г) — 2:0, Нижний Новгород (д) — 1:0, Локомотив (г) — 2:1, Рубин (д) — 4:1**
|
4
|
2021/22
|
Вильсон Изидор
|
Локомотив
|
Химки (д) — 3:2, ЦСКА (д) — 1:2. Ахмат (г) — 3:2, Спартак (д) — 1:0
|
4
|
2014/15
|
Аблай Мбенг
|
Терек
|
Ростов (г) — 1:0, Спартак (д) — 4:2*, Арсенал (г) — 1:1
|
3
* Оформил дубль.
** Оформил хет-трик.
Изидор повторил достижение Михаила Ашветии и Александра Алиева, также потратившим по четыре матча, чтобы забить четыре гола за «Локомотив». Рекорд принадлежит Ари, который зимой 2017-го перебрался в «Локо» из «Краснодара» на правах аренды и отличился четырьмя точными ударами в трех встречах — с «Крыльями» (дважды), «Спартаком» и «Арсеналом».
Футболисты, которым понадобилось меньше всего матчей, чтобы забить за «Локомотив»
|
Сезон
|
Игрок
|
Страна
|
Кол-во матчей
|
2016/17
|
Ари
|
Бразилия*
|
3
|
2003
|
Михаил Ашветия
|
Грузия
|
4
|
2010
|
Александр Алиев
|
Украина
|
4**
|
2021/22
|
Вильсон Изидор
|
Франция
|
4
|
2014/15
|
Умар Ньясс
|
Сенегал
|
5
|
2011/12
|
Фелипе Кайседо
|
Эквадор
|
7
|
2004
|
Дмитрий Сычев
|
Россия
|
8**
|
2007
|
Питер Одемвингие
|
Нигерия
|
8
* Позже стал гражданином России.
** В том же матче забил и пятый гол.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0