Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 23:11

Изидор повторил рекорд чемпионатов России. Чем ответит Языджи?

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вильсон Изидор, зимой перешедший в «Локомотив» из «Монако», принес железнодорожникам победу над «Спартаком» (1:0) и стал четвертым игроком, которому удалось отличиться в первых четырех играх чемпионата России. Ранее аналогичный старт удавался только Олегу Гарину из «Океана» в 1992 году Андрею Штолцерсу из «Спартака» в 2000-м и Юсуфу Языджи из ЦСКА две недели назад. Правда, в случае гола турецкого легионера в ворота «Урала» в воскресном матче француз снова окажется в положении отыгрывающегося.

Футболисты, которые забивали минимум в трех дебютных матчах чемпионата России

Сезон

Игрок

Команда

Матчи

Серия

1992

Олег Гарин

Океан

Локомотив (г) — 1:2, Спартак Вл (д) — 2:1, Динамо Ст (д) — 2:0, Факел (г) — 1:0

4

2000

Андрей Штолцерс

Спартак

Локомотив (г) — 2:3, Кр.Советов (д) — 1:2, ЦСКА (г) — 1:2, Сатурн (д) — 3:0

4

2021/22

Юсуф Языджи

ЦСКА

Спартак (г) — 2:0, Нижний Новгород (д) — 1:0, Локомотив (г) — 2:1, Рубин (д) — 4:1**

4

2021/22

Вильсон Изидор

Локомотив

Химки (д) — 3:2, ЦСКА (д) — 1:2. Ахмат (г) — 3:2, Спартак (д) — 1:0

4

2014/15

Аблай Мбенг

Терек

Ростов (г) — 1:0, Спартак (д) — 4:2*, Арсенал (г) — 1:1

3

* Оформил дубль.

** Оформил хет-трик.

Изидор повторил достижение Михаила Ашветии и Александра Алиева, также потратившим по четыре матча, чтобы забить четыре гола за «Локомотив». Рекорд принадлежит Ари, который зимой 2017-го перебрался в «Локо» из «Краснодара» на правах аренды и отличился четырьмя точными ударами в трех встречах — с «Крыльями» (дважды), «Спартаком» и «Арсеналом».

Футболисты, которым понадобилось меньше всего матчей, чтобы забить за «Локомотив»

Сезон

Игрок

Страна

Кол-во матчей

2016/17

Ари

Бразилия*

3

2003

Михаил Ашветия

Грузия

4

2010

Александр Алиев

Украина

4**

2021/22

Вильсон Изидор

Франция

4

2014/15

Умар Ньясс

Сенегал

5

2011/12

Фелипе Кайседо

Эквадор

7

2004

Дмитрий Сычев

Россия

8**

2007

Питер Одемвингие

Нигерия

8

* Позже стал гражданином России.

** В том же матче забил и пятый гол.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Симон Фуркад сейчас главный защитник России в мировом спорте. А у его брата Мартена была репутация русофоба
Снегопад, «варварство» и немного футбола. «Локо» обыграл «Спартак»
«Ощущение, что «Спартак» заколдованный». Мостовой — о поражении от «Локомотива»
«Локомотив» — «Спартак»: видеообзор матча 23-го тура РПЛ
Поперечная мышца живота: упражнения для эффективной и безопасной тренировки
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо», «Локо» — «Спартак»
Лоськов назвал заслуженной победу «Локомотива» над «Спартаком»
Литвинов: «Сделаем все, чтобы закончить как можно выше в турнирной таблице»
Капитан «Спартака» Джикия ответил на вопрос о своем состоянии здоровья
«Мы «Спартак», наша задача — биться за победу». Ваноли не думает о давлении в «Спартаке»
Литвинов об отмененном голе Промеса: «Спорный эпизод, игрок «Локомотива» мог коснуться мяча»
«Какая разница какой тренер, ведь так и остались на десятой строчке». Гаврилов — о поражении «Спартака» от «Локо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Спартак»: видеообзор матча 23-го тура РПЛ

Гильерме рассказал, когда сможет вернуться на поле
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 0
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости