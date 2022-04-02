Изидор повторил рекорд чемпионатов России. Чем ответит Языджи?

Вильсон Изидор, зимой перешедший в «Локомотив» из «Монако», принес железнодорожникам победу над «Спартаком» (1:0) и стал четвертым игроком, которому удалось отличиться в первых четырех играх чемпионата России. Ранее аналогичный старт удавался только Олегу Гарину из «Океана» в 1992 году Андрею Штолцерсу из «Спартака» в 2000-м и Юсуфу Языджи из ЦСКА две недели назад. Правда, в случае гола турецкого легионера в ворота «Урала» в воскресном матче француз снова окажется в положении отыгрывающегося.

Футболисты, которые забивали минимум в трех дебютных матчах чемпионата России

Сезон Игрок Команда Матчи Серия 1992 Олег Гарин Океан Локомотив (г) — 1:2, Спартак Вл (д) — 2:1, Динамо Ст (д) — 2:0, Факел (г) — 1:0 4 2000 Андрей Штолцерс Спартак Локомотив (г) — 2:3, Кр.Советов (д) — 1:2, ЦСКА (г) — 1:2, Сатурн (д) — 3:0 4 2021/22 Юсуф Языджи ЦСКА Спартак (г) — 2:0, Нижний Новгород (д) — 1:0, Локомотив (г) — 2:1, Рубин (д) — 4:1** 4 2021/22 Вильсон Изидор Локомотив Химки (д) — 3:2, ЦСКА (д) — 1:2. Ахмат (г) — 3:2, Спартак (д) — 1:0 4 2014/15 Аблай Мбенг Терек Ростов (г) — 1:0, Спартак (д) — 4:2*, Арсенал (г) — 1:1 3

* Оформил дубль.

** Оформил хет-трик.

Изидор повторил достижение Михаила Ашветии и Александра Алиева, также потратившим по четыре матча, чтобы забить четыре гола за «Локомотив». Рекорд принадлежит Ари, который зимой 2017-го перебрался в «Локо» из «Краснодара» на правах аренды и отличился четырьмя точными ударами в трех встречах — с «Крыльями» (дважды), «Спартаком» и «Арсеналом».

Футболисты, которым понадобилось меньше всего матчей, чтобы забить за «Локомотив»

Сезон Игрок Страна Кол-во матчей 2016/17 Ари Бразилия* 3 2003 Михаил Ашветия Грузия 4 2010 Александр Алиев Украина 4** 2021/22 Вильсон Изидор Франция 4 2014/15 Умар Ньясс Сенегал 5 2011/12 Фелипе Кайседо Эквадор 7 2004 Дмитрий Сычев Россия 8** 2007 Питер Одемвингие Нигерия 8

* Позже стал гражданином России.

** В том же матче забил и пятый гол.