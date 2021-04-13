Вратарь «Локомотива» Гильерме прибыл на заседание КДК РФС

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме прибыл на заседание КДК РФС, который рассмотрит скандирование фанатов «Спартака» в адрес голкипера во время матча 25-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).

Ранее, 12 апреля, офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил, что КДК рассмотрит скандирование оскорбительных кричалок болельщиками «Спартака» в адрес Гильерме в матче с «Локомотивом». По словам главы департамента красно-белых по связям с общественностью Антона Фетисова, вратарь железнодорожников провоцировал болельщиков, показывая им неприличные жесты. Клуб предъявит видеодоказательства КДК.

13 апреля директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев в интервью Sport24 выразил мнение, что Фетисов одобряет такое поведение своих болельщиков и потакает расизму.

Во вторник красно-белые заявили, что следует разделять действия Гильерме и поведение фанатов «Спартака» во время встречи с «Локо».

«Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» — 46 баллов и третья строчка.

(Артем Бухаев)