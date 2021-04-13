Бывший российский теннисист Евгений Кафельников поделился мнением о скандале вокруг матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0), а также усомнился в честности игры «Сочи» — «Зенит» (1:2).

Ранее, 12 апреля, «Спартак» показал видео, на котором видно, что начальник «Локомотива» Станислав Сухина был в судейской комнате перед игрой, а это запрещено регламентом. Красно-белые обратились в КДК РФС.

«Если был нарушен регламент, то нужно реагировать на это по букве закона. «Локомотив» должен как-то отвечать за это. Правила для всех одинаковы. Если будет техническое поражение, значит, так и должно быть.

Что касается слов Боярского, что «Спартак» сдулся, то красно-белые не могут сдуться! Просто сейчас «Зенит» не достать по объективным причинам. В «постановке» «Сочи» — «Зенит» все понятно. «Зенит» станет чемпионом, и другие команды его тоже не догонят. Это уже все известно с начала второй части чемпионата, к сожалению", — сказал Кафельников «СЭ»

(Владислав Флегонтов)