Помощник Семина об уходе Кикнадзе: «Не сомневался, что так будет»

Бывший ассистент Юрия Семина в «Локомотиве» Юрий Батуренко в интервью «СЭ» 13 апреля прокомментировал уход Василия Кикнадзе с поста генерального директора железнодорожников.

— Вы говорили о том, что Кикнадзе не мог ругаться с болельщиками. После летней встречи команды с фанатами сразу поняли, что у него нет будущего в клубе?

— Я даже не сомневался в этом, честно вам говорю. То руководство, которое работает сейчас, — у них результат есть, потому что с болельщиками более-менее нормальные отношения. Все осталось в прошлом. Когда трибуны гонят команду — это совсем другое дело. Одна из важнейших вещей, если не самая важная.

Кикнадзе работал генеральным директором московского клуба с 29 декабря 2018 года по декабрь 2020-го.

(Севастиан Терлецкий)