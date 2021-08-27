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The Athletic: «Локомотив» работает над трансфером 19-летнего полузащитника «Челси»

22:48
Тино Анджорин. Фото Instagram
Тино Анджорин. Фото Instagram
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19-летний полузащитник лондонского «Челси» Тино Анджорин близок к переходу в «Локомотив». На кандидатуре игрока настаивает глава «Локо» по спорту и развитию Ральф Рангник, сообщает The Athletic.

Однако пока договоренность по трансферу не достигнута.

Хавбек сыграл 80 минут в матче группового этапа Лиги чемпионов-2020/21 с «Краснодаром» (1:1). Также в активе англичанина две игры в Кубке Англии и один матч в Кубке Лиги, в которых он отметился двумя забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость британца в 2,3 миллиона евро. Его соглашение с «Челси» истекает летом 2025 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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