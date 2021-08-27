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Чемпионат России: турнирная таблица после 6 туров. «Зенит» вернулся на первое место

22:32
«Зенит» вернулся на первое место в РПЛ. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
«Зенит» вернулся на первое место в РПЛ. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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В пятницу, 27 августа, завершился 6-й тур Тинькофф чемпионата России.

На первое место в турнирной таблице вернулся «Зенит».

РПЛ, 6-й тур: результаты всех матчей

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

6

4

2

0

13 — 7

14

2

Динамо

6

4

1

1

10 — 6

13

3

Сочи

6

4

0

2

9 — 4

12

4

Локомотив

6

3

3

0

10 — 6

12

5

Рубин

6

3

2

1

8 — 5

11

6

ЦСКА

6

3

0

3

8 — 6

9

7

Краснодар

6

3

0

3

11 — 8

9

8

Ахмат

6

3

0

3

8 — 9

9

9

Нижний Новгород

6

2

2

2

7 — 7

8

10

Спартак

6

2

1

3

5 — 6

7

11

Крылья Советов

6

2

1

3

6 — 7

7

12

Химки

6

1

3

2

5 — 9

6

13

Уфа

6

1

2

3

7 — 9

5

14

Ростов

6

1

2

3

7 — 12

5

15

Арсенал Т

6

1

1

4

7 — 13

4

16

Урал

6

0

2

4

2 — 9

2

Матчи 7-го тура РПЛ (10-12 сентября)
Арсенал — ЦСКА
Динамо — Нижний Новгород
Зенит — Ахмат
Локомотив — Крылья Советов
Ростов — Краснодар
Рубин — Урал
Сочи — Уфа
Спартак — Химки

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр