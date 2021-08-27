Чемпионат России: турнирная таблица после 6 туров. «Зенит» вернулся на первое место
22:32
В пятницу, 27 августа, завершился 6-й тур Тинькофф чемпионата России.
На первое место в турнирной таблице вернулся «Зенит».
РПЛ, 6-й тур: результаты всех матчей
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
6
|
4
|
2
|
0
|
13 — 7
|
14
|
2
|
6
|
4
|
1
|
1
|
10 — 6
|
13
|
3
|
6
|
4
|
0
|
2
|
9 — 4
|
12
|
4
|
6
|
3
|
3
|
0
|
10 — 6
|
12
|
5
|
6
|
3
|
2
|
1
|
8 — 5
|
11
|
6
|
6
|
3
|
0
|
3
|
8 — 6
|
9
|
7
|
6
|
3
|
0
|
3
|
11 — 8
|
9
|
8
|
6
|
3
|
0
|
3
|
8 — 9
|
9
|
9
|
6
|
2
|
2
|
2
|
7 — 7
|
8
|
10
|
6
|
2
|
1
|
3
|
5 — 6
|
7
|
11
|
6
|
2
|
1
|
3
|
6 — 7
|
7
|
12
|
6
|
1
|
3
|
2
|
5 — 9
|
6
|
13
|
6
|
1
|
2
|
3
|
7 — 9
|
5
|
14
|
6
|
1
|
2
|
3
|
7 — 12
|
5
|
15
|
6
|
1
|
1
|
4
|
7 — 13
|
4
|
16
|
6
|
0
|
2
|
4
|
2 — 9
|
2
Матчи 7-го тура РПЛ (10-12 сентября)
Арсенал — ЦСКА
Динамо — Нижний Новгород
Зенит — Ахмат
Локомотив — Крылья Советов
Ростов — Краснодар
Рубин — Урал
Сочи — Уфа
Спартак — Химки
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