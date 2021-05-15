Геркус сравнил «Нижний Новгород» и «Оренбург» в условиях РПЛ
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус объяснил, почему «Нижний Новгород» больше заслужил попадания в РПЛ, чем «Оренбург».
«Если стоит выбор кого брать в премьер-лигу, глядя на инфраструктуру и на болельщиков, то я однозначно за «Нижний».
Прекрасный 45-тысячный стадион высшего класса практически в центре города против 8-тысячного в пригороде, в поселке Ростоши.
Посещаемость стадиона в Нижнем в три раза выше, а потенциально еще больше.
Это больше выручка от билетов для клуба, большие возможности для спонсоров.
Ну и, наконец, со спортивной точки зрения «НН» занял третье место, а «Оренбург» — второе. На 6 очков меньше. Не огромная разница», — написал в своем Telegram-канале Геркус.
14 мая состоялось заседание бюро Исполкома РФС по вопросу проведения стыковых матчей между командами Тинькофф РПЛ и Олимп — ФНЛ.
Исполком решил не вносить изменений в регламент и не стал делать исключения для «Оренбурга» (2-е место) и «Алании» (4-е место), не получивших лицензий для выступления в РПЛ.
Таким образом, в этом сезоне не будут проводиться стыковые матчи между командами двух лиг. Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ, сохранят прописку в чемпионате России.
Из-за этого «Нижний Новгород» сможет принять участие в следующем сезоне Тинькофф РПЛ, а также «Крылья Советов», выигравшие розыгрыш Олимп — ФНЛ сезона-2020/21.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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