Геркус сравнил «Нижний Новгород» и «Оренбург» в условиях РПЛ

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус объяснил, почему «Нижний Новгород» больше заслужил попадания в РПЛ, чем «Оренбург».

«Если стоит выбор кого брать в премьер-лигу, глядя на инфраструктуру и на болельщиков, то я однозначно за «Нижний».

Прекрасный 45-тысячный стадион высшего класса практически в центре города против 8-тысячного в пригороде, в поселке Ростоши.

Посещаемость стадиона в Нижнем в три раза выше, а потенциально еще больше.

Это больше выручка от билетов для клуба, большие возможности для спонсоров.

Ну и, наконец, со спортивной точки зрения «НН» занял третье место, а «Оренбург» — второе. На 6 очков меньше. Не огромная разница», — написал в своем Telegram-канале Геркус.

14 мая состоялось заседание бюро Исполкома РФС по вопросу проведения стыковых матчей между командами Тинькофф РПЛ и Олимп — ФНЛ.

Исполком решил не вносить изменений в регламент и не стал делать исключения для «Оренбурга» (2-е место) и «Алании» (4-е место), не получивших лицензий для выступления в РПЛ.

Таким образом, в этом сезоне не будут проводиться стыковые матчи между командами двух лиг. Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ, сохранят прописку в чемпионате России.

Из-за этого «Нижний Новгород» сможет принять участие в следующем сезоне Тинькофф РПЛ, а также «Крылья Советов», выигравшие розыгрыш Олимп — ФНЛ сезона-2020/21.