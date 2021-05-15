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Геркус сравнил «Нижний Новгород» и «Оренбург» в условиях РПЛ

20:10
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус объяснил, почему «Нижний Новгород» больше заслужил попадания в РПЛ, чем «Оренбург».

«Если стоит выбор кого брать в премьер-лигу, глядя на инфраструктуру и на болельщиков, то я однозначно за «Нижний».

Прекрасный 45-тысячный стадион высшего класса практически в центре города против 8-тысячного в пригороде, в поселке Ростоши.

Посещаемость стадиона в Нижнем в три раза выше, а потенциально еще больше.

Это больше выручка от билетов для клуба, большие возможности для спонсоров.

Ну и, наконец, со спортивной точки зрения «НН» занял третье место, а «Оренбург» — второе. На 6 очков меньше. Не огромная разница», — написал в своем Telegram-канале Геркус.

14 мая состоялось заседание бюро Исполкома РФС по вопросу проведения стыковых матчей между командами Тинькофф РПЛ и Олимп — ФНЛ.

Исполком решил не вносить изменений в регламент и не стал делать исключения для «Оренбурга» (2-е место) и «Алании» (4-е место), не получивших лицензий для выступления в РПЛ.

Таким образом, в этом сезоне не будут проводиться стыковые матчи между командами двух лиг. Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ, сохранят прописку в чемпионате России.

Из-за этого «Нижний Новгород» сможет принять участие в следующем сезоне Тинькофф РПЛ, а также «Крылья Советов», выигравшие розыгрыш Олимп — ФНЛ сезона-2020/21.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

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29%

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ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

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32%

1.90

Обе забьют - да

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1.73

1X

18%

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
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