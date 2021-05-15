«Сделаем это в последний раз». Чорлука готовится к последнему матчу за «Локомотив»
«Локомотив» в 30-м туре Тинькофф РПЛ сыграет против «Урала». Эта встреча станет последней в составе московского клуба для защитника Ведрана Чорлуки.
«Давай сделаем это завтра в последний раз», — написал хорват в Instagram.
31 марта 35-летний хорват сообщил, что покинет «Локомотив» по окончании сезона-2020/21. 30 июня истечет срок его контракта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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