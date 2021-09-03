Геркус назвал странным решением переход Марадишвили в «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход Константина Марадишвили из ЦСКА в «Локомотив».

«Что-то в нем видят, чего я не вижу. Для меня это странное решение. ЦСКА выставил за него двойную или даже тройную цену. В обычной торговле его заберут не больше, чем за 2 млн. Его очень хотят забрать, Константин нужен для какой-то цели. Идет форсированное сколачивание команды. Много игроков приобрели. Есть надежда, что эти ребята вырастут в цене. Но они взяты за большие деньги. Сейчас он стоит 9 млн, вырастет в цене. Допустим, отдадут его за 10 млн, но куда? В России за 10 млн трудно представить внутренний трансфер. Цена за него не отбивается», — сказал Геркус в эфире футбольного канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!».

Контракт рассчитан на пять лет. 21-летний футболист имеет в активе 40 игр, два гола и одну голевую передачу в Тинькофф РПЛ.