«Локомотив» обошел ЦСКА по стоимости футболистов

«Локомотив» обошел ЦСКА в рейтинге клубов РПЛ по суммарной стоимости футболистов. Лидирует «Зенит», на втором месте «Спартак», замыкает тройку «Краснодар».

Суммарная стоимость футболистов в клубах РПЛ (по данным портала Transfermarkt.com):

1. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 173,20 миллионов евро

2. «Спартак» (Москва) — 132,45

3. «Краснодар» (Краснодар) — 119,50

4. «Локомотив» (Москва) — 89,35

5. ЦСКА (Москва) — 89,30

6. «Рубин» (Казань) — 73,40

7. «Динамо» (Москва) — 71,08

8. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 38,05

9. «Сочи» (Сочи) — 31,00

10. «Ахмат» (Грозный) — 25,55

11. «Арсенал» (Тула) — 23,80

12. «Крылья Советов» (Самара) — 23,70

13. «Химки» (Химки) — 19,83

14. «Урал» (Екатеринбург) — 18,98

15. «Уфа» (Уфа) — 16,55

16. «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 15,18

Напомним, что по итогам семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» идет вторым, «Сочи» — третьим. «Локомотив» — четвертый. ЦСКА и «Спартак» занимают седьмое и девятое места соответственно.