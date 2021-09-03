«Локомотив» обошел ЦСКА по стоимости футболистов
«Локомотив» обошел ЦСКА в рейтинге клубов РПЛ по суммарной стоимости футболистов. Лидирует «Зенит», на втором месте «Спартак», замыкает тройку «Краснодар».
Суммарная стоимость футболистов в клубах РПЛ (по данным портала Transfermarkt.com):
1. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 173,20 миллионов евро
2. «Спартак» (Москва) — 132,45
3. «Краснодар» (Краснодар) — 119,50
4. «Локомотив» (Москва) — 89,35
5. ЦСКА (Москва) — 89,30
6. «Рубин» (Казань) — 73,40
7. «Динамо» (Москва) — 71,08
8. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 38,05
9. «Сочи» (Сочи) — 31,00
10. «Ахмат» (Грозный) — 25,55
11. «Арсенал» (Тула) — 23,80
12. «Крылья Советов» (Самара) — 23,70
13. «Химки» (Химки) — 19,83
14. «Урал» (Екатеринбург) — 18,98
15. «Уфа» (Уфа) — 16,55
16. «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 15,18
Напомним, что по итогам семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» идет вторым, «Сочи» — третьим. «Локомотив» — четвертый. ЦСКА и «Спартак» занимают седьмое и девятое места соответственно.
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