Геркус назвал массовые задержания фанатов ЦСКА тяжелейшим ударом по российскому футболу

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о задержании болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Клуб, разумеется, знал о готовящемся, о таких вещах неофициально предупреждают. Полиция, скорее всего, тоже знала. Чрезмерная реакция — вязать весь сектор, а не непосредственно тех, кто жег файеры — вот это было удивительно. Что-то сломалось в полиции. Или между клубом и полицией. Какая-то важная коммуникация. Никакой логикой, никакой заботой о безопасности такие действия (и бездействия) объяснить нельзя. Классический случай чрезмерного неоправданного применения насилия в отношении ни в чем невиновных людей.

В результате тысячам нанесли ущерб. Сотни тысяч получили наглядный пример, как небезопасно проводить время на футболе, как за здорово живешь можно получить неприятностей. Тяжелейший удар нанесен по нашему футболу. Последствия будут аукаться очень долго. Печально», — написал Геркус в своем Telegram-канале.

28 ноября после матча полиция несколько часов не выпускала с трибуны фанатов ЦСКА, а затем начала их задерживать. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в конце игры. Сообщалось, что было задержано более 400 человек.