ОМОН у сектора болельщиков «Спартака» в Уфе. Фото

Сегодня, 29 ноября, «Уфа» на своем поле принимает «Спартак» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России.

Сотрудники ОМОНа, а также несколько автозаков расположились у входа на гостевой сектор, где находятся болельщики красно-белых.

Вчера, 28 ноября, после матча ЦСКА — «Зенит» (0:2) произошел скандал: полиция провела массовое задержание болельщиков с фанатской трибуны армейцев. Большую группу людей сначала долго не выпускали с сектора, а на выходе загоняли в кордон, помещали в автозаки и отправляли в столичные отделения.