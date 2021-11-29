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ОМОН у сектора болельщиков «Спартака» в Уфе. Фото

17:04
ОМОН у сектора болельщиков «Спартака» в Уфе. Фото Владислав Флегонтов, «СЭ»
ОМОН у сектора болельщиков «Спартака» в Уфе. Фото Владислав Флегонтов, «СЭ»
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Сегодня, 29 ноября, «Уфа» на своем поле принимает «Спартак» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России.

Сотрудники ОМОНа, а также несколько автозаков расположились у входа на гостевой сектор, где находятся болельщики красно-белых.

Вчера, 28 ноября, после матча ЦСКА — «Зенит» (0:2) произошел скандал: полиция провела массовое задержание болельщиков с фанатской трибуны армейцев. Большую группу людей сначала долго не выпускали с сектора, а на выходе загоняли в кордон, помещали в автозаки и отправляли в столичные отделения.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры