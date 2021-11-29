ОМОН у сектора болельщиков «Спартака» в Уфе. Фото
17:04
Сегодня, 29 ноября, «Уфа» на своем поле принимает «Спартак» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России.
Сотрудники ОМОНа, а также несколько автозаков расположились у входа на гостевой сектор, где находятся болельщики красно-белых.
Вчера, 28 ноября, после матча ЦСКА — «Зенит» (0:2) произошел скандал: полиция провела массовое задержание болельщиков с фанатской трибуны армейцев. Большую группу людей сначала долго не выпускали с сектора, а на выходе загоняли в кордон, помещали в автозаки и отправляли в столичные отделения.
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