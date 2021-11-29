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«Арсенал» — «Локомотив»: где смотреть трансляцию матча РПЛ

17:00
«Арсенал» после победы над «Зенитом» набрал всего 1 очко в 4 матчах. Фото ФК «Арсенал»
«Арсенал» после победы над «Зенитом» набрал всего 1 очко в 4 матчах. Фото ФК «Арсенал»
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В понедельник, 29 ноября, «Арсенал» примет «Локомотив» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России. Начало встречи — в 19.00.

В первом круге московский клуб обыграл соперника со счетом 3:1.

Турнирную таблицу Тинькофф чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Арсенал» — «Локомотив» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Локомотив

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