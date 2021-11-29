В понедельник, 29 ноября, «Арсенал» примет «Локомотив» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России. Начало встречи — в 19.00.

В первом круге московский клуб обыграл соперника со счетом 3:1.

Турнирную таблицу Тинькофф чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Арсенал» — «Локомотив» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.