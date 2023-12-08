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Сегодня, 10:00

Геркус назвал два плюса в системе «осень-весна»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Уборка снега во время матча ЦСКА — «Ростов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» заявил, что не видит смысла в возвращении РПЛ к системе «весна-осень».

— После матча ЦСКА — «Ростов» с новой силой пошли разговоры о неэффективности системы «осень-весна» и необходимости возвращения к прежнему формату — «весна-осень».

— Переход на «осень-весну» был плохим. Но возвращаться обратно — это, мне кажется, еще хуже.

— Почему?

— Переход на «весну-осень» — это дополнительная турбулентность, которая никому не нужна. У вас будут определенные ожидания, они в итоге, скорее всего, не оправдаются. Принципиально лучше, думаю, не станет. Да и как это теперь сделать технически? Опять проводить чемпионат, который длится полтора года или коротенький полугодовой? Не знаю... Не вижу смысла в таком глобальном изменении формата проведения РПЛ.

— Что дала российскому футболу система «осень-весна»?

— По прежней системе чемпионат заканчивался осенью, а победитель первенства стартовал в Лиге чемпионов только через год... Это, конечно, было неудобно. Зато сейчас чемпионат прерывается на три месяца! Пропадает интрига, притупляется интерес к соревнованию. Люди три месяца ждут возобновления РПЛ... Правда, решающие матчи, когда разыгрываются медали, проходят весной, а не осенью. Все-таки это чуть повеселее, чем прежде. Но плюсов в системе «осень-весна», конечно, немного. Мы сейчас насчитали только два.

Однако при всем при этом я бы больше не переходил на прежние рельсы. «Осень-весна» — это точно не корень бед нашего футбола. Мы очень долго говорили про лимит. Назад-вперед дергали его, то туда его передвигали, то сюда... Ну и что? Разве дело в лимите? Сейчас его, по сути, нет. Так почему обещанное счастье-то так и не настало?

— Когда переходили на систему «осень-весна», обещали, что построят манежи, стадионы с крышами. Где все это?

— Не могу сказать, что прям обещали. Кто обещал? Но разговоры такие ходили, да. Манежи — это вообще архаизм. Ну какие манежи в XXI веке? Мы же для людей играем. А что касается стадионов с крышами, наверное, нужно было эту тему проработать. Но почему-то никто об этом не подумал. Сами себе должны задать этот вопрос.

— Какой?

— Почему никто не подумал, что новые стадионы к чемпионату мира 2018 года нужно было проектировать с крышами? Ни один человек об этом не говорил. Ни один журналист об этом не написал.

ЦСКА и &laquo;Ростов&raquo; провели матч 17-го тура РПЛ в&nbsp;снегопад. «Когда строили арены к ЧМ-2018, почему никто не подумал о стадионах с крышами?» Геркус о матчах РПЛ в декабре и системе «осень-весна»

Футбол
РПЛ
Илья Геркус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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