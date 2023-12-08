Геркус назвал два плюса в системе «осень-весна»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» заявил, что не видит смысла в возвращении РПЛ к системе «весна-осень».
— После матча ЦСКА — «Ростов» с новой силой пошли разговоры о неэффективности системы «осень-весна» и необходимости возвращения к прежнему формату — «весна-осень».
— Переход на «осень-весну» был плохим. Но возвращаться обратно — это, мне кажется, еще хуже.
— Почему?
— Переход на «весну-осень» — это дополнительная турбулентность, которая никому не нужна. У вас будут определенные ожидания, они в итоге, скорее всего, не оправдаются. Принципиально лучше, думаю, не станет. Да и как это теперь сделать технически? Опять проводить чемпионат, который длится полтора года или коротенький полугодовой? Не знаю... Не вижу смысла в таком глобальном изменении формата проведения РПЛ.
— Что дала российскому футболу система «осень-весна»?
— По прежней системе чемпионат заканчивался осенью, а победитель первенства стартовал в Лиге чемпионов только через год... Это, конечно, было неудобно. Зато сейчас чемпионат прерывается на три месяца! Пропадает интрига, притупляется интерес к соревнованию. Люди три месяца ждут возобновления РПЛ... Правда, решающие матчи, когда разыгрываются медали, проходят весной, а не осенью. Все-таки это чуть повеселее, чем прежде. Но плюсов в системе «осень-весна», конечно, немного. Мы сейчас насчитали только два.
Однако при всем при этом я бы больше не переходил на прежние рельсы. «Осень-весна» — это точно не корень бед нашего футбола. Мы очень долго говорили про лимит. Назад-вперед дергали его, то туда его передвигали, то сюда... Ну и что? Разве дело в лимите? Сейчас его, по сути, нет. Так почему обещанное счастье-то так и не настало?
— Когда переходили на систему «осень-весна», обещали, что построят манежи, стадионы с крышами. Где все это?
— Не могу сказать, что прям обещали. Кто обещал? Но разговоры такие ходили, да. Манежи — это вообще архаизм. Ну какие манежи в XXI веке? Мы же для людей играем. А что касается стадионов с крышами, наверное, нужно было эту тему проработать. Но почему-то никто об этом не подумал. Сами себе должны задать этот вопрос.
— Какой?
— Почему никто не подумал, что новые стадионы к чемпионату мира 2018 года нужно было проектировать с крышами? Ни один человек об этом не говорил. Ни один журналист об этом не написал.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
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Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4