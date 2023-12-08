Свищев считает, что Карпин должен тщательнее выбирать выражения

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что главный тренер сборной и России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин должен более осознанно подходить к выбору выражений, так как он является медийным человеком.

«Он должен выбирать выражения, на него смотрят многие. Он — тренер национальной команды, медийный человек, и он однозначно должен понести наказание согласно регламенту, а за подготовку поля отвечает стадион. Проводящая сторона отнеслась халатно, их бы надо тоже наказать за некачественную подготовку футбольного поля», — приводит слова Свищева ТАСС.

54-летний специалист назвал дебилом человека, который принял решение о проведении матча ЦСКА — «Ростов» в снегопад. 7 декабря КДК РФС принял решение дисквалифицировать Карпина на два матча чемпионата России (один — условно).