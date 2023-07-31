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31 июля, 22:49

Джикия — о матче с «Балтикой»: «Самое главное — выиграли»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о победе над «Балтикой» (2:1) в матче второго тура чемпионата России, а также высказался о стабильности команды и игре своих одноклубников.

— Тревоги в концовке не было. «Балтика» и так наваливалась. Самое главное — выиграли. «Балтика» более 20 лет не была в РПЛ. Желаю им удачи во всех играх, кроме «Спартака».

— За счет чего «Спартак» может стать стабильнее?

— Дисциплина. Это будет не позволять футболистам выбывать на 3-4 игры. Каждый футболист будет конкурировать с другими. Когда такой футболист как Соболев выпадает на 8 игр с учетом кубка — это потеря для «Спартака».

— Получится ли у Квинси дальше забивать?

— У нас играет 11 человек. Каждый футболист важен и каждый должен показывать свои лучшие качества, чтобы выигрывать и прогрессировать. У Квинси был хороший прошлый год, и мы будем помогать и ему, и Александру (Соболеву — Прим. «СЭ») делать этот год лучше.

Я буду спокоен к результатам Бонгонды. Все еще впереди. У нас любят поднять человека, а потом пройтись по нему. Буду спокойно к этому относиться. Я его всегда поддерживаю. Он забивает и отдает передачи, ради этого его и привезли.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 РПЛ.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 3
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 2 : 1
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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