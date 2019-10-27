Георгий Джикия: «Футболистам «Спартака» нравятся идеи Тедеско. Мы от них кайфуем»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы в матче 14-го тура РПЛ над «Локомотивом» (3:0), отметил, что такие открытые игры его команде даются лучше.

— Сейчас команда завоевала не только важные три очка, но в большей степени, наверное, важна эмоциональная победа. Согласны?

— Для нас, конечно, сегодня очень важно было выиграть, потому что не хочется находиться внизу таблицы. Такие открытые матчи, как сегодня, нам даются лучше, поэтому все довольны и счастлив. Тренерский штаб тоже хочу поздравить с победой.

— Команда, по сути, не поменялась после того, как ушел Кононов. Что изменил Тедеско, что «Спартак» так заиграл?

— После перемен всегда так бывает. Тренер привносит что-то свое, тем более наставник иностранец. Сегодня мы играли по другой схеме, и получилось удачно. Дай бог, чтобы и дальше так получалось. Нам нравятся задумки и идеи Тедеско, футболисты кайфуют.

— Что больше всего нравится?

— Не хотел бы рассказывать подробности и делать какие-то выводы преждевременно. Посмотрим, как все будет получаться, как будем закреплять хорошие моменты. Сезон еще длинный.

— Вам лично с тремя центральными защитниками проще играть?

— Я так уже играл, мне это привычно и никакого особого дискомфорта не было. Понятно, что я давно не играл и первые минуты у меня ушли на адаптацию. Но в целом, команда очень хорошо перемещалась. Ребята хорошо вступали в отбор, поэтому все прекрасно получалось. Ошибки тоже присутствовали, но куда без них. Будем работать.

— Это первая победа при Тедеско. Что он сказал после матча?

— Мы стояли в центре поля. Это у нас такая новинка. Он сказал, что рад победе. Мы тоже его поздравили. (Елена Григорьевская)

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