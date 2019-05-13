20:22 | Футбол — РПЛ

Геннадий Орлов: "Семак постарается убедить совет директоров "Зенита" купить Мариу Фернандеса"

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Известный комментатор Геннадий Орлов в своем блоге в социальной сети "Вконтакте" "ГСО Live" оценил вероятность перехода защитника ЦСКА Мариу Фернандеса в "Зенит".

 - Скоро совет директоров "Зенита", - сказал Орлов. - Там будет определен бюджет на новый сезон. Деньги есть. За Паредеса. Плюс деньги от Лиги чемпионов - 20 миллионов. Сергей Семак хотел бы видеть в составе Мариу Фернандеса. Думаю, он убедит в этом совет директоров. Теперь многое зависит от ЦСКА и самого футболиста.

В текущем сезоне Фернандес провел 33 матча за ЦСКА, забил 1 гол и отдал 8 результативных передач.

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 28-й тур. "Зенит" – ЦСКА и другие игры
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