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21 июля 2025, 10:30

Орлов объяснил, почему «Зенит» неудачно начал матч с «Ростовом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о волевой победе «Зенита» над «Ростовом» (2:1) в 1-м туре РПЛ.

— Прежде всего надо отдать должное ростовчанам. Отличный первый тайм! Хозяева просто-напросто оказались не готовы к такому прессингу соперников. Это наследие Карпина. Ну и тактика гостей жесткой игры — кость в кость — работала. Сначала дончане уложили на газон Вегу, а спустя пару минут — Эраковича. И питерцы растерялись. Может быть, их расслабили победы в контрольных матчах?

Какие ошибки... Эракович сфолил за метр до своей штрафной. Ну как же так? Нино играл с огрехами. Ну и неудачный вынос Латышонка, который привел к пропущенному голу. Выход из обороны надо тренировать! Ведь такая же проблема наблюдалась и в прошлом сезоне. Все нужно выполнять на порядок быстрее! В первом тайме все было написано на лице Семака. Он тоже не ожидал, что так тяжело будет даваться эта игра.

Александр Соболев и&nbsp;Дуглас Сантос празднуют победу в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; (2:1).«Питерцы были не готовы к игре кость в кость. Соболев удачно вышел на замену». Орлов — о матче «Зенит» — «Ростов»

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Геннадий Орлов
Страхиня Эракович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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