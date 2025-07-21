Орлов объяснил, почему «Зенит» неудачно начал матч с «Ростовом»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о волевой победе «Зенита» над «Ростовом» (2:1) в 1-м туре РПЛ.

— Прежде всего надо отдать должное ростовчанам. Отличный первый тайм! Хозяева просто-напросто оказались не готовы к такому прессингу соперников. Это наследие Карпина. Ну и тактика гостей жесткой игры — кость в кость — работала. Сначала дончане уложили на газон Вегу, а спустя пару минут — Эраковича. И питерцы растерялись. Может быть, их расслабили победы в контрольных матчах?

Какие ошибки... Эракович сфолил за метр до своей штрафной. Ну как же так? Нино играл с огрехами. Ну и неудачный вынос Латышонка, который привел к пропущенному голу. Выход из обороны надо тренировать! Ведь такая же проблема наблюдалась и в прошлом сезоне. Все нужно выполнять на порядок быстрее! В первом тайме все было написано на лице Семака. Он тоже не ожидал, что так тяжело будет даваться эта игра.