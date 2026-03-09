Орлов — о голе Соболева: «Он делает то, что умеет»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 20-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:2).

— Гол Соболева? Понимаете, Соболев остается Соболевым. Он делает на поле то, что умеет. Умеет, надо сказать, немного, но сейчас этих навыков хватает для того, чтобы забить во второй игре подряд. Был полезен, не спорю. Вот у него как раз чувствовался настрой на победу. Этим он и выделялся в составе хозяев. Но не стоит умалять и заслуги Джона Джона. Какой же шикарный пас!

Могут ли зенитовцы сетовать на искусственное поле, холод? Хм, ребята, это Россия, РПЛ. У вас отличные контракты. Какие тут отговорки? И «Зенит», и «Краснодар» проиграли «Оренбургу» и «Рубину» в первую очередь в желании! «Быки» вообще до перерыва ничего не создали. Команде Мусаева это так не свойственно. И здесь опять не стоит все списывать на холода. Все были в одинаковых условиях. В нашей лиге очень важен настрой! На одном классе ты тут чемпионом не станешь. А с «Зенитом» происходят какие-то необъяснимые вещи. Команда забивает и самоуспокаивается. Ну так нельзя! Почему же выключаетесь? Ребята, у вас контракты. Отрабатывайте их, — сказал «СЭ» Орлов.

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