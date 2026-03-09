Ушел из жизни администратор «Локомотива» Анатолий Машков

«Локомотив» сообщил о смерти администратора команды Анатолия Машкова. Он работал в клубе с 1977 года.

«Он прошел с нашей командой все этапы становления: от вылетов в первую советскую лигу до первых трофеев и успехов на европейской арене. Наш Батя. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Егоровича. Это большая потеря не только для нашего клуба, но и для всей российской футбольной семьи», — говорится в заявлении «Локомотива».

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