Орлов — о Глушенкове: «Где голы, передачи, конкретика?»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

— Семак поберег Барриоса для «Спартака». Это его право. Его выбор. Но у меня возникает другой вопрос. Что происходит с Глушенковым? Куда все делось? Ничего же не получается. Ни ударов. Ни передач. Где конкретика? Мало остроты, мало! От него ждут совсем другого футбола. Максим вышел на своей любимой позиции — справа в атаке. Луиса Энрике перевели налево. Но ему там пока не с кем сыграться. Нет связки. Он тоже свой максимум не показал. Не в форме сейчас и Дуглас Сантос.

Раньше у «Зенита» работали «треугольники». Малком, Вендел, Клаудиньо... Были эти связки. Сейчас этого, увы, не видно, — сказал «СЭ» Орлов.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.