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Орлов — о Семаке: «Все должны восхищаться поступком Сергея Богдановича в матче со «Спартаком»!

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сергей Семак и Деян Станкович.
Фото Скриншот трансляции

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» признался, что восхищается поступком главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который последовал на трибуну вслед за удаленным главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем во время финала Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Прав ли Станкович, который с первых минут выставил не сильнейших своих футболистов? Не знаю. У него, видимо, свой план подготовки, свои задумки. Тут сложно судить. Жалко, что он сам сорвался, был удален. Можно где-то понять его эмоции. Проигрывать еще до перерыва со счетом 0:3... Отсюда и недовольство.

Но каким джентльменом показал себя Семак, который ушел на трибуну вместе со Станковичем! Все должны восхищаться поступком Сергея Богдановича! Благородным поступком. Вот она — настоящая корпоративная этика. Этим Семак и отличается от многих коллег. Своим воспитанием, культурой, отношением к окружающим.

Помните, как Семак протянул руку Дзюбе? Мол, давай уже пожмем друг другу руки. Но тот все равно мимо прошел... Думаю, Дзюбе еще лет десять понадобится, чтобы до него все это дошло. Чтобы он осознал, как был не прав в той ситуации... Ну веди себя как Семак! Тогда тебя народ уважать будет! Сейчас все аплодируют тренеру «Зенита». Таким и надо быть!» — сказал Орлов.

Главный тренер &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак.«Дзюба, веди себя как Семак — тебя народ уважать будет!» Орлов — о крупной победе «Зенита» над «Спартаком»

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Деян Станкович
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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