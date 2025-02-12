Орлов — о Семаке: «Все должны восхищаться поступком Сергея Богдановича в матче со «Спартаком»!

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» признался, что восхищается поступком главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который последовал на трибуну вслед за удаленным главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем во время финала Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Прав ли Станкович, который с первых минут выставил не сильнейших своих футболистов? Не знаю. У него, видимо, свой план подготовки, свои задумки. Тут сложно судить. Жалко, что он сам сорвался, был удален. Можно где-то понять его эмоции. Проигрывать еще до перерыва со счетом 0:3... Отсюда и недовольство.

Но каким джентльменом показал себя Семак, который ушел на трибуну вместе со Станковичем! Все должны восхищаться поступком Сергея Богдановича! Благородным поступком. Вот она — настоящая корпоративная этика. Этим Семак и отличается от многих коллег. Своим воспитанием, культурой, отношением к окружающим.

Помните, как Семак протянул руку Дзюбе? Мол, давай уже пожмем друг другу руки. Но тот все равно мимо прошел... Думаю, Дзюбе еще лет десять понадобится, чтобы до него все это дошло. Чтобы он осознал, как был не прав в той ситуации... Ну веди себя как Семак! Тогда тебя народ уважать будет! Сейчас все аплодируют тренеру «Зенита». Таким и надо быть!» — сказал Орлов.