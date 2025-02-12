Горшков: «Приятно, что «Зенит» обыграл «Спартак»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал победу сине-бело-голубых в WInline Зимнем кубке РПЛ.

В финале турнира команда из Санкт-Петербурга 11 февраля разгромила «Спартак» (3:0).

«Приятно, что «Зенит» обыграл «Спартак» в финале Зимнего Кубка РПЛ. Красно-белые являются принципиальным соперником для сине-бело-голубых, поэтому особенно приятно. Но не надо забывать, что в официальных матчах все может быть по-другому. Все самое интересное впереди. Весной нас ждет очень интересное соперничество между петербургской и московской командой. А так, повторюсь, любая победа в такой игре перед возобновлением сезона приятна», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 турах и уступает «Краснодару» по дополнительным показателям.