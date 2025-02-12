Защитник «Крыльев Советов» Ороз: «На жизнь уходит около 1000 евро в месяц»

Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз рассказал, сколько денег у него уходит за месяц жизни в России.

«Мне нужны деньги на бензин, чтобы доехать до базы. Там могу поесть. Вечером заказываю что-то на дом, в рестораны каждый день не хожу. Иногда беру еду с собой с базы. Я не тот парень, который тратит на то и се. Где-то 1000 евро в месяц у меня уходит», — цитирует Ороза «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний хорват отметился 2 голами в 5 матчах за самарский клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 600 тысяч евро.