17 августа, 10:15

Орлов — о матче «Спартак» — «Зенит»: «Питерцы убежали из Москвы с одним очком»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал результат центрального матча 5-го тура «Спартак» — «Зенит» (2:2).

— Надо признать: «Зенит» убежал из Москвы с одним очком. Конечно, «Спартак» был ближе к победе. Хозяева были хороши! Выделил бы в составе красно-белых Маркиньоса и Жедсона. Этих ребят очень сложно сдержать.

«Спартак» наконец-то угадал с трансфером. Жедсон — реальное усиление. Сразу же, без раскачки, вписался в игровой рисунок. И с техникой у него все в порядке, и на команду играет, и в обороне отрабатывает. Так что Станкович, считаю, выставил оптимальный состав.

Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;центральном матче 5-го тура &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (2:2).«Какой же медленный «Зенит»... Как сдал Дуглас! А Соболев — снова лучший». Орлов — о матче со «Спартаком»

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
