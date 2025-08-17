Орлов — о матче «Спартак» — «Зенит»: «Питерцы убежали из Москвы с одним очком»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал результат центрального матча 5-го тура «Спартак» — «Зенит» (2:2).

— Надо признать: «Зенит» убежал из Москвы с одним очком. Конечно, «Спартак» был ближе к победе. Хозяева были хороши! Выделил бы в составе красно-белых Маркиньоса и Жедсона. Этих ребят очень сложно сдержать.

«Спартак» наконец-то угадал с трансфером. Жедсон — реальное усиление. Сразу же, без раскачки, вписался в игровой рисунок. И с техникой у него все в порядке, и на команду играет, и в обороне отрабатывает. Так что Станкович, считаю, выставил оптимальный состав.