«Зверский матч»: «Фратрия» отреагировала на ничью «Спартака» и «Зенита»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» прокомментировало ничью в матче красно-белых с «Зенитом» (2:2) в рамках пятого тура РПЛ.

«Спартак» упустил победу над «Зенитом». Зверский матч: 2:2, Максименко вытащил пенальти, Барко не забил пенальти на 87-й...» — говорится в сообщении Telegram-канала «Фратрии».

«Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 5 матчах 5 очков. В шестом туре он сыграет с «Рубином» на выезде. Игра пройдет 23 августа.