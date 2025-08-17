Футбол
17 августа, 09:35

«Зверский матч»: «Фратрия» отреагировала на ничью «Спартака» и «Зенита»

Павел Лопатко
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» прокомментировало ничью в матче красно-белых с «Зенитом» (2:2) в рамках пятого тура РПЛ.

«Спартак» упустил победу над «Зенитом». Зверский матч: 2:2, Максименко вытащил пенальти, Барко не забил пенальти на 87-й...» — говорится в сообщении Telegram-канала «Фратрии».

«Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 5 матчах 5 очков. В шестом туре он сыграет с «Рубином» на выезде. Игра пройдет 23 августа.

Главный тренер &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак и&nbsp;футболисты &laquo;Спартака&raquo; после матча.Тату Станковича, жест Кассьерры: ничья «Спартака» и «Зенита»
Источник: «Фратрия»
ФК Спартак (Москва)
  • hardoviy

    Максименко дырка. Пропустить во вратарской угол. Позицию нормально выбрать не умеет. Удар не сказать чтобы сильный был. В очередной раз подвел

    17.08.2025

  • Дюшесс

    Комментарий Фратрии СРОЧНО на соискание нобелевской премии по литературе, ну или государственной РФ. Развёрнуто, умно, аж до мурашек...)))))

    17.08.2025

  • ViktorDiktor®

    И Вираж , И Фратрия ползуче возвратились фактически...подчинились...

    17.08.2025

  • ViktorDiktor®

    Ирина Роднина сказала, что на госфинансируемые команды не могло придти 45 тыс . зрителей, при этом сама находясь всю жизнь на госфинанасировании и даже сейчас на восьмом десятке, выступая за аус- вайс... лжет:head_bandage:

    17.08.2025

  • Kortvv

    что-то я не припомню фратрию на трибунах

    17.08.2025

  • Headliner85

    Лопатка, в следующий раз, засунь свои сраные посты про сраную фратрию туда, куда солнце не заглядывает

    17.08.2025

  • merniloskut

    Фратирия предала Спартак, так чего теперь крякать про зверства...(((

    17.08.2025

  • Smail

    Не поняла зверства

    17.08.2025

  • som173

    Че то я не понял, ап чем сказала Фратрия, пахвалила или паругала?Мож я тупой такой супротив нее? Хе-хе! По игре скажу- полный ацтой. Снова привоз пеналя дурачком Маркиньосом. Снова неумение играть в большинстве. Снова привоз дурачка Умярова( голевой пас на Соболя. И не надыть про нарушение против Умярова, паумней ему надо быть и не допускать таких касяков) Снова двойное касание при пенальти( Боже, ну пачему такое тока у дЭбилов из Спартака происходит). Судейка сделал все , что б Спартак раздолбал бамжей , а те как обычно все прокакали с супер тренером Хряком. Доколе? Ахмат пригласил пару туров назад Черчесова и он уже обогнал Спартак. Мля, када дурпак в Спартаке переведуцца? Наверное , никада! Хе-хе!

    17.08.2025

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости