Семак отреагировал на информацию о возможном конфликте с Глушенковым

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал «СЭ» информацию о возможном конфликте с полузащитником Максимом Глушенковым.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 26-летний россиянин может покинуть команду из-за конфликта с тренером.

— Максим Глушенков стал меньше играть за «Зенит». Некоторые связывают это с конфликтом с вами.

— Кто это говорит? СМИ? Вы же понимаете, что это такое. Если нет точных фамилий, кто такое говорит, то это не имеет никаких оснований, — сказал Семак «СЭ».

«Зенит» после пятого тура занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками.

Глушенков в этом сезоне провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.