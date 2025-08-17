Семак отреагировал на информацию о возможном конфликте с Глушенковым
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал «СЭ» информацию о возможном конфликте с полузащитником Максимом Глушенковым.
Ранее в СМИ появлялась информация, что 26-летний россиянин может покинуть команду из-за конфликта с тренером.
— Максим Глушенков стал меньше играть за «Зенит». Некоторые связывают это с конфликтом с вами.
— Кто это говорит? СМИ? Вы же понимаете, что это такое. Если нет точных фамилий, кто такое говорит, то это не имеет никаких оснований, — сказал Семак «СЭ».
«Зенит» после пятого тура занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками.
Глушенков в этом сезоне провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.
