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Белоус: «Рубин» превратился в сборище неуправляемых футболистов»

Юрий Белоус отреагировал на неудачу «Рубина» в РПЛ
Виктория Кравченко
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Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус прокомментировал вылет «Рубина» в ФНЛ по итогам сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ. Функционер считает, что казанцы провалились из-за неспортивного характера.

«Очевидно, что игрокам не хватает психологического настроя, они не готовы биться на поле. Команды нет, есть сборище неуправляемых футболистов. Это тренерская проблема, безусловно. Игроки-то ведь квалифицированные, хотя в «Рубине» и плачут по уходу легионеров. Просто их некому объединить, вот команду и мотает по волнам без руля и без ветрил», — сказал Белоус Betonmobile.ru.

«Рубин» в заключительном 30-м туре Тинькофф РПЛ проиграл «Уфе» (1:2). Команда заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела в ФНЛ.

Казанский клуб играл в высшем дивизионе на протяжении 19 лет подряд.

Источник: https://betonmobile.ru/yuriy-belous-rubin-prevratilsya-v-sborishhe-neupravlyaemyih-futbolistov
РПЛ
ФНЛ
ФК Рубин (Казань)
Юрий Белоус
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
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 1 : 3
24.07 20:00
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