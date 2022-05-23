Белоус: «Рубин» превратился в сборище неуправляемых футболистов»

Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус прокомментировал вылет «Рубина» в ФНЛ по итогам сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ. Функционер считает, что казанцы провалились из-за неспортивного характера.

«Очевидно, что игрокам не хватает психологического настроя, они не готовы биться на поле. Команды нет, есть сборище неуправляемых футболистов. Это тренерская проблема, безусловно. Игроки-то ведь квалифицированные, хотя в «Рубине» и плачут по уходу легионеров. Просто их некому объединить, вот команду и мотает по волнам без руля и без ветрил», — сказал Белоус Betonmobile.ru.

«Рубин» в заключительном 30-м туре Тинькофф РПЛ проиграл «Уфе» (1:2). Команда заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела в ФНЛ.

Казанский клуб играл в высшем дивизионе на протяжении 19 лет подряд.