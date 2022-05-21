«Рубин» — «Уфа»: футболисты казанцев сделали селфи после гола Лисаковича

Футболисты «Рубина» оригинально отпраздновали гол форварда Виталия Лисаковича в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

На 37-й минуте нападающий реализовал пенальти. После этого футболист вместе с одноклубниками сделал селфи.

Лисакович забил шестой гол в нынешнем розыгрыше РПЛ.

В случае, если «Рубин» обыграет «Уфу», команда из Казани не вылетит из премьер-лиги напрямую и примет участие в стыковых матчах с «Оренбургом». «Уфа» в случае поражения или ничьей вылетит в ФНЛ.