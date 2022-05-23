В «Рубине» выразили надежду по поводу того, что клуб продолжат финансировать

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов на пресс-конференции рассказал, продолжат ли спонсоры вкладываться в казанский клуб.

«С СИБУРом диалог позитивный. Они понимают, что клуб — визитная карточка Татарстана. Надо учитывать, какие средства вкладываются в развитие футбола в регионе. Они это понимают. Мы проведем переговоры. Сейчас у нас есть договор до конца года. Надеюсь, что он сохранится. Мы планируем встречу с руководством Татарстана. Мы докладывали им. Не хочу оправдывать. Будем играть в ФНЛ, а что теперь?» — сказал Сайманов.

Он также отметил, что у клуба есть план для дальнейшей игры в ФНЛ, но нужны новые футболисты.

«Мы занимаемся формированием команды. В 2008 году мы быстро собрали команду. Было собрание попечителей. И тогда с небольшим бюджетом мы боролись за выживание постоянно. Но собрали команду быстро, боролись за тройку. И играли от обороны. Сейчас у нас есть план. Нужны другого плана футболисты, чтобы выйти обратно в РПЛ. В ФНЛ другой футбол. Будем бороться за выход в РПЛ», — добавил он.

«Рубин» в заключительном 30-м туре Тинькофф РПЛ проиграл «Уфе» (1:2). Команда заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела в ФНЛ.

Казанский клуб играл в высшем дивизионе на протяжении 19 лет подряд.