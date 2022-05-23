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Сегодня, 12:12

В «Рубине» выразили надежду по поводу того, что клуб продолжат финансировать

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов на пресс-конференции рассказал, продолжат ли спонсоры вкладываться в казанский клуб.

«С СИБУРом диалог позитивный. Они понимают, что клуб — визитная карточка Татарстана. Надо учитывать, какие средства вкладываются в развитие футбола в регионе. Они это понимают. Мы проведем переговоры. Сейчас у нас есть договор до конца года. Надеюсь, что он сохранится. Мы планируем встречу с руководством Татарстана. Мы докладывали им. Не хочу оправдывать. Будем играть в ФНЛ, а что теперь?» — сказал Сайманов.

Он также отметил, что у клуба есть план для дальнейшей игры в ФНЛ, но нужны новые футболисты.

«Мы занимаемся формированием команды. В 2008 году мы быстро собрали команду. Было собрание попечителей. И тогда с небольшим бюджетом мы боролись за выживание постоянно. Но собрали команду быстро, боролись за тройку. И играли от обороны. Сейчас у нас есть план. Нужны другого плана футболисты, чтобы выйти обратно в РПЛ. В ФНЛ другой футбол. Будем бороться за выход в РПЛ», — добавил он.

«Рубин» в заключительном 30-м туре Тинькофф РПЛ проиграл «Уфе» (1:2). Команда заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела в ФНЛ.

Казанский клуб играл в высшем дивизионе на протяжении 19 лет подряд.

РПЛ
ФНЛ
ФК Рубин (Казань)
Рустем Сайманов
0
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3
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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24.07 20:00
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