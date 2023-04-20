Генеральный директор «Пари НН» о Сулейманове: «У него большое будущее. Но пока четких предложений по нему нет»

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал «СЭ» будущее нападающего Тимура Сулейманова в клубе.

«Тимур Сулейманов — хороший футболист. Не удивлен, что есть интерес к нему. Готовы ли мы к его продаже летом? Мы понимаем, что он — большой футболист и у него большое будущее. Но пока четких предложений по нему нет», — сказал Измайлов «СЭ».

В сезоне-2022/23 23-летний Сулейманов забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи в 27 матчах за «Пари НН» во всех турнирах.