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Сегодня, 15:47

Агент Олусегуну заявил, что многие клубы проявляют интерес к футболисту

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вильям Д'Авила, представитель нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегун, сообщил, что футболист намерен покинуть клуб этим летом.

«Сейчас к Олусегуну проявляют интерес многие клубы. Мы работаем над тем, чтобы он ушел из «Краснодара» летом», — приводит слова Д'Авилы Sport24.

Олусегун перешел в «Краснодар» из болгарского «Ботева» летом 2022 года за 1,2 миллиона евро. В текущем сезоне 20-летний форвард провел за «быков» 23 матча, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,7 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-20-agent-k-olusegunu-proyavlyayut-interes-mnogiye-kluby-my-rabotayem-nad-tem-chtoby-on-ushel-iz-krasnodara-letom
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
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2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
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 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
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 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
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12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
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 Факел 23 2 12 9 28-42 18
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