Агент Олусегуну заявил, что многие клубы проявляют интерес к футболисту

Вильям Д'Авила, представитель нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегун, сообщил, что футболист намерен покинуть клуб этим летом.

«Сейчас к Олусегуну проявляют интерес многие клубы. Мы работаем над тем, чтобы он ушел из «Краснодара» летом», — приводит слова Д'Авилы Sport24.

Олусегун перешел в «Краснодар» из болгарского «Ботева» летом 2022 года за 1,2 миллиона евро. В текущем сезоне 20-летний форвард провел за «быков» 23 матча, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,7 миллиона евро.