Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:48

РПЛ объявила о создании рабочей группы по организации Кубка лиги

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пресс-служба Тинькофф РПЛ опубликовала итоги общего собрания клубов, которое состоялось сегодня, 19 мая.

На заседании обсуждались формат и структура сезона-2022/23, а также возможность проведения других соревнований. По итогам заседания было решено создать рабочую группу по организации и проведению Кубка РПЛ.

Также исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан был выбран делегатом лиги для участия в конференции Российского футбольного союза.

Остальные пункты повестки сегодняшнего заседания будут рассмотрены на итоговом общем собрании РПЛ, которое запланировано на 30 мая.

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_28078.html
Футбол
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 советов, как быстро похудеть к летнему сезону
Очередная безумная идея в КХЛ: 28 клубов, 2 дивизиона и прибавление из ВХЛ. Зачем это нужно? 
Материалы сюжета: РПЛ-2022: чемпионат расширят или вернут Кубок лиги?
Генеральный директор «Динамо» Пивоваров выбран главой рабочей группы по Кубку РПЛ
Митрофанов о Кубке РПЛ: «Если это приведет к увеличению доходов клубов, то я только за»
В ЦСКА поддерживают идею проведения Кубка РПЛ
Бабаев: «Позиция по мораторию на вылет из РПЛ у клубов не изменилась. Большинство — за мораторий»
Митрофанов считает, что мораторий на вылет из РПЛ нарушает спортивный принцип
Сергей Семак поделился мнением по поводу возможного внедрения Кубка премьер-лиги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Спартака» Маслов вернулся к тренировкам в общей группы спустя год после травмы

Генеральный директор «Динамо» Пивоваров выбран главой рабочей группы по Кубку РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости