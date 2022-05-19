РПЛ объявила о создании рабочей группы по организации Кубка лиги

Пресс-служба Тинькофф РПЛ опубликовала итоги общего собрания клубов, которое состоялось сегодня, 19 мая.

На заседании обсуждались формат и структура сезона-2022/23, а также возможность проведения других соревнований. По итогам заседания было решено создать рабочую группу по организации и проведению Кубка РПЛ.

Также исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан был выбран делегатом лиги для участия в конференции Российского футбольного союза.

Остальные пункты повестки сегодняшнего заседания будут рассмотрены на итоговом общем собрании РПЛ, которое запланировано на 30 мая.