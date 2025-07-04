Пивоваров: «Сергеев говорил и писал, что хочет играть только за «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии для «СЭ» отметил, что форвард Иван Сергеев был недоволен ситуацией с задержками по трансферу в московский клуб.

— Что говорил Сергеев в момент задержки по трансферу?

— Иван был недоволен задержками по трансферу. Я напрямую с ним не общался, но знаю, что он говорил и писал, что хочет играть только за «Динамо».

Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года. Бело-голубые объявили о трансфере во время товарищеского матча с «Партизаном».

Форвардом интересовался «Спартак». В СМИ появлялась информация о намерении «Зенита» вернуть футболиста, который выступал в клубе из Санкт-Петербурга в 2022-2024 годах, но, по данным «СЭ», это не соответствовало действительности.