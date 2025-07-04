«Динамо» представило переход Сергеева роликом с «отменой крепостного права»
«Динамо» анонсировало переход форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.
Московский клуб выложил ролик, который подписан так: «Крепостное право знаете? Мы отменили. Вот тебе, бабушка, и Сергеев день!»
Во время матча с «Партизаном» на стадионе форвард Сергеев был представлен новичком «Динамо».
Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года. Бело-голубые объявили о трансфере во время товарищеского матча с «Партизаном».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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