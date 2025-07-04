«Динамо» представило переход Сергеева роликом с «отменой крепостного права»

«Динамо» анонсировало переход форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Московский клуб выложил ролик, который подписан так: «Крепостное право знаете? Мы отменили. Вот тебе, бабушка, и Сергеев день!»

Во время матча с «Партизаном» на стадионе форвард Сергеев был представлен новичком «Динамо».

Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года. Бело-голубые объявили о трансфере во время товарищеского матча с «Партизаном».