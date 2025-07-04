Сергеев будет выступать за «Динамо» под 33-м номером

«Динамо» опубликовало в своем Telegram-канале заявление о переходе форварда Ивана Сергеева в московский клуб.

Бело-голубые подтвердили, что 30-летний нападающий подписал контракт с командой до лета 2028 года с опцией продления на еще один сезон. Футболист будет выступать за «Динамо» под 33-м игровым номером.

«Динамо» представило Сергеева как нового игрока команды во время товарищеского матча с «Партизаном» 4 июля. Футболиста показали на главном табло стадиона, а диктор объявил, что сделка состоялась.

С сентября 2024 года нападающий выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.