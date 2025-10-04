В «Акроне» заявили о доверии к Тедееву: «Все плывем в одной лодке»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможном уходе главного тренера команды Заура Тедеева.

«Уже неоднократно опровергал информацию про уход Тедеева. Неоднократно давал поддержку тренерскому штабу не только через СМИ, но и лично. У нас состоялось несколько диалогов с тренерским штабом. Мы работаем как команда, и все плывем в одной лодке. Мы достаточно последовательны в принимаемых решениях», — сказал Клюшев «СЭ».

«Акрон» (8 очков) занимает 13-е место в турнирной таблицы РПЛ.